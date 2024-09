Brucia un capannone occupato da senzatetto | il rogo a Milano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un incendio è divampato intorno alle 6.30 in unindustriale in disuso a, in zona Palmanova. Dieci squadre dei Vigili del Fuoco sono sul posto a fronteggiare le fiamme sviluppatesi in pochissimi minuti. Ilerain quel momento da senza tetto e senza fissa dimora. Molti di loro sarebbero scappati. I vigili del fuoco sono comunque al lavoro per capire se all'interno delsono rimaste intrappolate altre persone. Sul posto anche protezione civile e 118.