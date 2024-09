Benji & Fede presentano il nuovo singolo dal titolo Estate Punk | ecco quando esce

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 19 settembre 2024), dopo il ritorno insieme, hanno appena annunciato il sold out del loro concerto evento in programma il 16 novembre all’Unipol Forum di Assago (Milano). Il duo artistico è pronto a tornare con nuova musica. Il, dopo Musica Animale uscito a giugno, è “”, fuori il 25 settembre,, ilè “”: la data dell’uscita ilbrando diè una ballad dal sapore nostalgico che racconta di due persone che si amavano a 18 anni, e una sera dopo tanto tempo si rincontrano. Nonostante siano cresciuti e diventati adulti, rivelano di essere ancora connessi da un forte sentimento, come se ogni livido e cicatrice di uno appartenesse anche agli occhi dell’altro.