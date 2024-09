Belen butta via la foto di Stefano | il quadro lasciato sotto casa

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nell'intervista rilasciata ieri in occasione dei suoi 40 anniRodriguez ha assicurato che i rapporti con l'ex maritoDe Martino oggi siano buoni. "Abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si