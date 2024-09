Beda Romano | AfD forte in Germania Est ma non andrà al governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (askanews) – Domenica 22 settembre si vota in Brandeburgo, Land orientale tedesco che circonda Berlino, dove si prevede un testa a testa tra AfD (Alternativa per la), secondo gli ultimi sondaggi data tra il 28 e il 29%, davanti alla Spd (attestata tra il 24 e il 25%), che qui ha vinto tutte le elezioni regionali dalla Riunificazione in poi. Si prevede un altro exploit dell’ultradestra tedesca indell’Est, dopo i recenti successi regionali in Turingia e Sassonia., scrittore e corrispondente del Sole24Ore a Bruxelles, spiega ad askanews: “Lain questa fase è segnata da una preoccupazione generalizzata, da un’angoscia generalizzata per il futuro e per quello che sta avvenendo. Il Paese ha paura di perdere la prosperità acquisita.