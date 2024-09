Bayer festeggia 125 anni di storia in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) MILANO - Non era ancora terminato il 19° secolo quandoapprodava in; da allora il matrimonio trae la nazione è tra i più solidi. "A questa storica ricorrenza abbiamo voluto dedicare la nostra campagna corporate 2024 che intende unire in modo immediatocon il territorio loca