Auto si ribalta in tangenziale traffico in tilt allo svincolo 1 direzione Bologna

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Intorno alle ore 18 di questo pomeriggio si è verificato un incidente all'altezza dello1 dellain. Secondo quanto appreso un', per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbeta in prossimità della rotonda con via Emilia Est. Nello