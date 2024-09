Atalanta infortunio Scamacca | si accorciano i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sidiper il centravanti dell’Gianlucache potrebbe tornare in campo prima del previsto: gli aggiornamenti. A breve l’farà il suo esordio stagionale in Champions League ospitando tra le mura amiche del Gewiss Stadium l’Arsenal. Non ci sarà in campo il centravanti Gianlucaancora alle prese con Questo articolo: sidiè stato pubblicato prima Sportnews.eu.