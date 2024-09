Appello di aziende e ricerca ' l' Ue apra all' uso di dati per IA'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Un cambiamento di rotta" dell'Europa sull'Intelligenza artificiale per non "restare esclusa dai grandi benefici di una tecnologia aperta in grado di accelerare la crescita economica e la". È l'di decine ditori europei e italiani - tra cui EssilorLuxottica, Prada, Pirelli, Exor Group, Meta, Spotify - in una lettera aperta. In particolare si concentrano sull'uso deieuropei e chiedono "decisioni armonizzate, coerenti, rapide e chiare nelle normative che ne permettano l'utilizzo per l'addestramento dell'IA a beneficio dei cittadini europei" altrimenti "privati dei progressi di cui godono Usa, Cina e India".