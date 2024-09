Anziano in difficoltà in mezzo all' acqua alta è riportato a casa dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) NUMANA – Questa mattina attorno alle 10,05 la pattuglia della Stazione deidi Numana, in via dell'Artigianato, ha soccorso un uomo del 1938 che era rimasto in panne con la propria auto, a causa dell’che aveva invaso il manto stradale. Questi era uscito dal proprio veicolo