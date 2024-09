Anasf Palmiero Obiettivo avere un ponte diretto con le istituzioni

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L’principale èuncon le, in modo che i temi che vanno a minare la nostra professione vengano trattati soprattutto dall’associazione di categoria. Questo fa sì che si abbatta un po’ il muro che c’è trae consulenti finanziari: molti dei miei colleghi non si riconoscono inperchè non ne riconoscono il valore”. A dirlo in un’intervista all’Italpress ?Emanuele, consulente finanziario di Banca Fineco e candidato della lista Tradizione e Innovazione per le elezioni dell’, l’Associazione nazionale dei consulenti finanziari. ads/fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo