Alla Buchmesse Gorizia-Nova Gorica Capitale europea della cultura

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – GO! 2025, la primasenza confini – in un'area che spazia fra le città di, ma che si irradierà idealmente in tutto il Friuli Venezia Giulia e lungo la fascia confinaria slovena – farà tappaFrankfurternel suo percorso di avvicinamentocerimonia