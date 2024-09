Al Teatrino Groggia riparte A pesca di sogni la rassegna dedicata ai più piccoli

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alè in partenza la nuova stagionepiù“Adi24/25”, lache il Settore Cultura del Comune di Venezia ha incaricato La Piccionaia di ideare per il quarto anno consecutivo: dal 27 ottobre al 6 aprile, 8 spettacoli e 11 repliche di teatro per le