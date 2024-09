Ah il mio nome non c' è nell' elenco? Farò subito rettificare | La Russa la decisione in diretta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Quando si giudica Fini bisogna giudicarlo per intero. Io ho mantenuto sempre un buon rapporto con lui, anche senza fare alcuno sconto agli errori della sua ultima fase. Per me errori, lui magari la penserà diversamente". Ad affermarlo è stato il presidente del Senato, Ignazio La, a "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", su Raitre, rispondendo a una domanda di Piero Chiambretti su Gianfranco Fini. "Fini ha avuto un ruolo importantissimo nel traghettare l'Msi, il partito della destra estrema italiana, in un ruolo che fu quello di Alleanza nazionale, un ruolo di governo - aggiunge La-. Questo merito nessuno glielo può togliere, neanche gli errori che ha commesso alla fine". Poi il presidente del Senato ha anche parlato di una vicenda che lo riguarda da vicino e che più precisamente riguarda il suodi battesimo: "Mi chiamo, all'anagrafe, Ignazio Benito Maria.