Agricoltura Coldiretti | Situazione drammatica forte preoccupazione

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024)Emilia Romagna esprime "" per lameteorologica che sta provocando enormi disagi in territori già duramente colpiti dall'alluvione del 2023. Sono già stati segnalati molti ettari di seminativi e frutteti allagati e diverse strade collinari interrotte per