Aggressioni autisti AIR Campania incontro a Napoli con Prefetto e Questor

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto apresso il Palazzo della Prefettura il tavolo istituzionale per discutere della sicurezza sui mezzi pubblici, dopo le numerosesubite daglidi AIR. All’, richiesto dall’azienda regionale di trasporto pubblico locale, hanno partecipato ildi, Michele di Bari, l’amministratore unico di AIR, Anthony Acconcia, ile Maurizio Agricola e i rappresentanti del Comune e delle forze dell’Ordine. Al Tavolo sono state discusse e valutate le iniziative per contrastare gli episodi di violenza che si sono registrati nell’area metropolitana di, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per il personale e gli utenti del servizio, in particolare nelle zone in cui si sono registrati con maggiore frequenza episodi di vandalismo.