Addio Schillaci | Totò dagli occhi spiritati solo a Messina ti amavano veramente

(Di giovedì 19 settembre 2024) La verità e che tanti, troppi, non ti digerivano. Gli snob dicevano sottovoce "ma come può un siciliano che parla così trasformarsi in una irruente meraviglia con il pallone ai piedi, che sa dove stare, che sa quando tirare, che sa come saltare". Nel primo gol del tuo Italia 90 quando da uno e 73 t'insinui tra i due giganti austriaci mentre corri fai una pausa impercettibile dei passi, fateci caso,