A Novara appuntamento con la pedalata colorata

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Aarriva la: 15 km alla scoperta dei parchi della citta e degli alberi acquistati grazie alla generosità dei cittadini.Ritrovo sabato 21 settembre alle 14.30 in piazza Duomo per le iscrizioni; alle 15 partenza e alle 17 arrivo all'Allea. Costo di 5 euro, gratis per i