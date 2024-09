A Lugo si posizionano le pompe per alleggerire l' allagamento

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) È stata disposta ala chiusura della via Piratello tra la rotonda di via di Giù e la piscina per consentire il posizionamento di una serie di, anche messe a disposizione da privati cittadini, coordinate dalla Colonna Mobile Toscana, dislocata presso il nostro territorio a supporto del