A Cotignola le acque del Senio arrivano in via Zagonara

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alestanno raggiungendo anche via. Tutti i residenti devono evacuare in caso di strade percorribili o recarsi ai piani alti se le strade non fossero percorribili. Per emergenze contattare il numero 800 072525. Chi non avesse a disposizione un luogo opportuno e si