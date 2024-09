A Cotignola il Senio rompe gli argini

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 19 settembre 2024) A, in provincia di Ravenna, si è verificata una rottura dell'argine dellungo via Ponte Pietra. Tutti residenti di via Madonna di Genova, via Ponte Pietra, via Bellisario, via Sandro Pertini sono stati invitati a evacuare in caso di strade percorribili o recarsi ai piani alti se