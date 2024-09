634 evacuati e sfollati nel Ravennate | si cercano ancora i due dispersi

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dalla Prefettura fanno sapere che continuano le operazioni di evacuazione nei Comuni più colpiti dal fenomeno meteorologico che in queste ore ha duramente colpito il territorio Provinciale. Le persone evacuate in via preventiva o sfollate a seguito degli eventi estremi di oggi sono in totale 634