16 Settembre 2024 – Zelensky annuncia Piano per la Vittoria

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato che il suodiper l’Ucraina è completo per oltre il 90% e Kiev si prepara a presentarlo agli alleati la prossima settimana. Il politico della Cdu e ministro-presidente del Nord Reno-Vestfalia, Hendrik Wuest, non intende partecipare alla corsa come candidato cancelliere dell’Unione (Cdu-Csu) e sosterrà Friederich Merz. Egitto ed Eritrea stanno valutando un possibile accordo di cooperazione militare e di condivisione di intelligence. Sarebbe la risposta agli attacchi del gruppo yemenita Houthi. Gli Stati Uniti hanno completato il ritiro delle truppe e degli asset militari dal Niger. Sono 35 i casi penali aperti contro Ayachi Zammel, candidato alle elezioni presidenziali del 6 ottobre in Tunisia. Medici senza frontiere (Msf) hato di aver concluso le sue attività in Russia.