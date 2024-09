14 Settembre 2024 – Benjamin Netanyahu ora mette nel mirino anche il Libano

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 19 settembre 2024) Israele sta affrontando “un confronto su larga scala” con Hezbollah nel nord del Paese. Lo ha detto il primo ministro. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz insisterà sul suo rifiuto di autorizzare Kiev a utilizzare armi a lungo raggio ricevute dalla Germania per attaccare obiettivi in territorio russo. India ed Emirati hanno lanciato corridoio commerciale virtuale e firmato memorandum su minerali critici. Il presidente americano Joe Biden incontrerà il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Una folla di diverse migliaia di persone ha partecipato in Turchia ai funerali di Aysenur Ezgi Eygi, la giovane attivista con passaporto turco-americano uccisa lo scorso venerdì da un proiettile israeliano in Cisgiordania.