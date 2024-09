10 Settembre 2024 – Alla Palestina il nuovo posto in assemblea generale Onu

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 19 settembre 2024) I palestinesi hanno preso il loronell’dell’ONU, sedendo ora nell’ordine alfabetico degli Stati, uno dei nuovi diritti concessidelegazione che non è membro a pieno titolo dell’organizzazione. Il premier cinese Li Qiang è arrivato in Arabia Saudita, prima tappa di una visita nel Golfo dove visiterà anche gli Emirati Arabi Uniti, hanno riferito i media statali sauditi. Il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha denunciato che Israele ha fermato ieri per otto ore un convoglio a Gaza, diretto a vaccinare i bambini contro la poliomielite. Carolina Gonzalez, figlia di Edmundo Gonzalez, si è unitamanifestazione che l’opposizione venezuelana ha convocato davanti al Congresso spagnolo a Madrid e ha letto un messaggio del padre.