Visite guidate alla chiesa e laboratorio al museo del Beato Serafino

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La parrocchia di Chiuso in collaborazione con l'associazione Amici delMorazzone propone nell'ambito della manifestazione 'Ville Aperte in Brianza' dueanche per questo weekend. Sabato 21 settembre alle 15.30 ci sarà la visita guidata delladi San Giovanni