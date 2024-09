Vincitore Grande Fratello le prime previsioni dei bookmaker | Jessica e Shaila in pole position  

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sembra che questa edizione delsia già piena di colpi di scena! I bookie hanno subito puntato su una competizione tutta al femminile, conMorlacchi in testa. La sua esperienza come cantante potrebbe darle un certo vantaggio in termini di popolarità., lein ", ledeiin" L'articolo, ledeiinproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.