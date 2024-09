VIDEO | Allerta per inondazioni Pirolo | Dobbiamo essere pronti per ogni evenienza

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E’Arancione per rischio frane anche sulla montagna e collina emiliana centrale (Modena, Reggio Emilia, Parma) e per piene dei fiumi sui tratti montani e collinari dei fiumi romagnoli e bolognesi (è invece Gialla in provincia di Modena, Reggio Emilia e Parma).Per gli altri fenomeni