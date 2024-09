Vaccinazioni già al via | influenza e herpes

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) I medici di famiglia si stanno già organizzando per reperire le dosi. Quest’anno infatti gioca d’anticipo la campagna vaccinale contro l’di stagione. Il virus dell’e quello del Covid possono portare complicanze anche gravi, ecco perchè la vaccinazione rappresenta un’importante misura di protezione. Roberto Nasorri segretario provinciale medici di medicina generale, come mai si parte prima come mai? "Il 1 ottobre con le rsa, dalla settimana successiva col resto della popolazione a partire da fragili e malati cronici, quindi il resto della popolazione. Ci stiamo organizzando per approvvigionarci di vaccini nelle farmacie. L’idea di anticipare la campagna è nata per cercare di anticipare anche il virus, anno scorso si vaccinava mentre l’epidemia era partita. Speriamo che i vaccini ci siano.