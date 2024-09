Una domenica da rinoceronti al Bioparco di Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In occasione della Giornata mondiale del Rinoceronte,22 settembre 2024 ildidedicherà le attività di sensibilizzazione a questa specie minacciata di estinzione. Le attività, comprese nel costo del biglietto, si svolgeranno dalle ore 11.00 alle 17.00 in postazioni tematiche dislocate nei pressi dell’area deibianchi, dove vivono Thomas e Kibo, due maschi di otto anni. Nelle stazioni le tematiche saranno trattate in vari modi: in quella dedicata ai ‘Furti di natura’ saranno mostrati oggetti provenienti dalla natura e sequestrati dai Carabinieri forestali, come borse di pelle di coccodrillo, fermacapelli ottenuti dal carapace delle tartarughe, oggetti d’avorio. Si apprenderà come l’acquisto di un souvenir in viaggio rappresenti una minaccia per molte specie e quali siano i comportamenti corretti da adottare.