Un passo avanti per il parcheggio al cimitero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un mattone su l’altro procede nel binario il progetto di riqualificazione delin via delle Tagliate, non il Don Baroni ma quello a fianco delurbano di Sant’Anna. “Sì, abbiamo appena accolto formalmente le conclusioni favorevoli della conferenza dei servizi indettra dal Rup per il via libera al progetto di fattibilità tecnico economia dell’intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani –. A questo punto abbiamo tutte le carte in regola per cercare di intercettare specifici finanziamenti regionali, il costo previsto è di 2 milioni e mezzo. Non basteranno a coprire l’importo ma ci daranno una bella mano per riportare a vero, con asfalto natura e illuminazione, dal fioraio fino all’ultimo muro del“.