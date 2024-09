Un open day per scoprire le pratiche di yoga pilates meditazione e tanto altro

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una giornata all'insegna del benessere e alla scoperta delle attività olistiche: è quella in programma per domenica 22 settembre dalle 10 alle 18 organizzata dal MystiKLab Asd di viale Leon Battista Alberti. 10 sessioni e tante possibilità di scoperta sia per principianti che per praticanti