Ufficiale Pioli all’Al Nassr | guadagnerà 12 milioni a stagione per tre anni Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Stefanoè il nuovo allenatore dell’Al, club dell’Arabia Saudita dove militano Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Riparte dal continente asiatico, quindi, la carriera tecnica dell’ex Milan, che aveva lasciato i rossoneri quest’estate dopo cinquee uno scudetto portato a casa nella2021-22.: contratto triennale da 12annui Sky Sport scrive in merito al contratto: Definita la risoluzione con il Milan,ha firmato un contratto triennale da 12di euro a. Nella mattinata di mercoledì la partenza dall’Italia con un volo privato, con lui gli agenti Valerio e Gabriele Giuffrida e il suo staff con cui inizierà una nuova avventura. Il club lo ha ufficializzato sui propri canali social con un video.ISAWI We welcome Stefanoas our new coach pic.twitter.