Ucraina | Wagenknecht ‘noi siamo la sinistra che non vuole la guerra’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) – Il Bsw “colma una lacuna nella rappresentanza politica”. A dichiararlo, spiegando il successo del suo neonato partito alle recenti elezioni regionali tedesche, è Sahra, fondatrice del Bsw. “Molti cittadini in Germania – afferma, in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ – sono scontenti della politica del governo federale, ma non vedono un?alternativa nella Cdu, che nel passato ha governato a lungo e ha provocato molti problemi. Il Bsw rappresenta il ritorno alla politica della distensione e della giustizia sociale, difendiamo la libertà di opinione e vogliamo praticare una politica ragionevole in tema di migrazione ed economia, nonché impedire la deindustrializzazione del nostro Paese. Con queste posizioni incontriamo grande consenso”.