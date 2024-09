Turismo a Telese Terme numeri record | 20mila presenze in estate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Il resoconto dell’telesina ci restituisce una situazione lusinghiera. I dati positivi desunti dallein 4 strutture alberghiere rappresentative della città, compongono un quadro che ci entusiasma e che fornisce utili indicazioni per continuare a lavorare sulla promozione e sul”. Il sindaco di, Giovanni Caporaso non nasconde la sua soddisfazione snocciolando iforniti dagli albergatori. Circa 5800 le(tra camere e altri servizi erogati) tra giugno e agosto registrate da Aqua Petra; 6754al Grand Hotel, sempre nello stesso periodo; 930 quelle contate dall’Albergo D’Onofrio. Insistono, inoltre, sul territorio telesino l’Hotel del Lago e numerosi B&B che secondo stime non ufficiali sarebbero risultati pieni nel corso di tutta l’