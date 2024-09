Trump | Sparano ai grandi presidenti Routh incastrato da un dettaglio

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Donaldè già tornato a fare comizi, neanche il secondo attentato nel giro di pochi mesi ha fermato il candidato dei repubblicani per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del prossimo novembre.ha parlato in una riunione cittadina davanti a ferventi sostenitori a Flint, una città industriale un tempo gioiello dell'industria automobilistica statunitense nel Michigan, Stato in bilico, prima che le fabbriche chiudessero a causa della concorrenza straniera. L'ex presidente ha tracciato un collegamento tra quello che l'Fbi ha definito un tentativo di omicidio sventato contro di lui e la sua promessa di imporre pesanti dazi sulle importazioni di auto da Messico e Cina. "E poi ci si chiede perché miaddosso, giusto? Si spara solo aiimportanti", ha detto. Segui su affaritaliani.it