Tre ragazze per promuovere le maglie del Robbio Libertas | divampa la polemica

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Treindossano le nuovedella squadra di calcio delper invogliare la popolazione del piccolo paese della Lomellina , famosa per la fiorente produzione di riso , ad andare allo stadio dopo la promozione nella categoria dell’ Eccellenza regionale . L’iniziativa però non piace a tutti. «Chi mostra la nuova maglia? Un trio di gnocche, non i calciatori che la useranno