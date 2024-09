Tra tote bag dimensioni XXL e layering sulle passerelle milanesi cominciano già a delinearsi i trend della prossima stagione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La lista dei desideri formato it-bag con la Milano Fashion Week è destinata a espandersi notevolmente in una classifica dei must have che non potrà prescindere da una serie di feticci. Borse Prada Primavera 2025 e borse Tod’s. Borse Fendi, Gucci, ma anche Versace.