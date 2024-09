Totò Schillaci | Calderoli ‘dopo Mihajlovic e Vialli piangiamo l’eroe delle notti magiche’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 18 set. (Adnkronos) – "Nel giro di pochi mesi abbiamo pianto tanti giovani eroi del nostro calcio: prima, poie adesso. Giovani uomini che hanno lottato in campo e poi contro la malattia: come sempre in questi casi per me è inevitabile non pensare alla mia battaglia che combatto da oltre 12 anni contro il mio tumore, alle operazioni, alla sofferenza, a quello che ho passato io, alle paure che ho avuto anch?io. In questi casi mancano le parole, manca anche il fiato, c?è solo il dolore: buon viaggio mitico, eroe di quellemagiche del 1990". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Roberto, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e senatore della Lega.