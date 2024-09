THE UNCLES escono il 20 settembre con QUELLO CHE RIMANE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Da venerdì 202024 sarà in rotazione radiofonica “CHE”, il nuovo singolo del duo THE, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 13. Il 202024 scopri “CHE”, il nuovo Singolo dei THEDa venerdì 202024 sarà in rotazione radiofonica “CHE”, il nuovo singolo del duo THE, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 13. “che” è un brano che racconta le sensazioni e le emozioni di una storia finita. Cosa racconta “che”? Parla di immagini concrete che comunicano gli stati d’animo che caratterizzano la fine di una storia: la tristezza, la malinconia ma anche l’accettazione e la consapevolezza che, diche è stato, rimarrà sempre qualcosa.