The Family 2 replica puntata in streaming del 18 settembre 2024 – Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 18– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna Hülya scopre che i bambini si trovano da Cemre, irrompe in casa sua e li trascina via a forza. Informato del fatto, Aslan diffida Hulya dall’intraprendere ulteriori azioni a danno dei nipoti, dopodiché chiede a Devin di lasciare per sempre quella casa. Ecco ilrelativo il tredicesimo episodio.