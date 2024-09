Terni Pigiama Run nel segno della solidarietà | Aiutiamo i bambini oncologici e le loro famiglie

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Correre o camminare inper essere vicini aicostretti ad indossarlo per lungo tempo. Venerdì 20 settembre (a partire dalle 17,30) è in programma laRun presso il parco Emanuela Loi. La manifestazione coinvolge ben quaranta città ed è pensata per raccogliere fondi aiutando