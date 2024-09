Tavolo su castrazione chimica sponda governo a Lega | opposizioni all’attacco

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Via libera delall'ordine del giorno al ddl Sicurezza, all'esame dell'aula di Montecitorio, presentato dal deputato Iezzi Larilancia la battaglia per arrivare a una legge sullaper i pedofili e gli stupratori. Raccogliendo oggi il via libera delall'ordine del giorno al ddl Sicurezza, all'esame dell'aula di Montecitorio, presentato