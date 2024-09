Strage con i cercapersone replicabile con i cellulari | trema il mondo

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lain Libano dei miliziani di Hezbollah fare il, non solo per l'allargamento del conflitto, ma anche per la modalità utilizzata presumibilmente dai Servizi segreti del Mossad, anche se Israele non ha ancora rivendicato l'attacco. Migliaia disono esplosi tutti insieme. Un'azione coordinata contro Hezbollah con effetti dirompenti: almeno 11 morti e circa 4000 feriti in un attacco hi-tech che assesta un colpo durissimo ai miliziani. Le news che trapelano, chiamano in causa appunto il Mossad: gli uomini dell'intelligence avrebbero collocato una quantità di un potente esplosivo - la pentrite - all'interno dei 'pager', che sarebbero esplosi a causa dell'aumento delle temperature delle batterie. Segui su affaritaliani.it