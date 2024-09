Strade Blu Live la seconda stagione debutta con Stefano Barotti e un vino Insolente

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) LadiBluprosegue il suo viaggio da Nerolidio a Como cavalcando ancora le onde letterarie di Wlliam Least Heat-Moon. La rassegna, ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, si basa sempre sull’idea di offrire storie da condividere. In quest’epoca in cui tutto è