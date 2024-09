Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle svela se teme il giudizio di Selvaggia Lucarelli 

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è ufficialmente tra i concorrenti della nuova edizione dicon le. Tuttavia, la sua partecipazione ha già fatto parlare per una decisione inaspettata: l’imprenditrice e produttrice ha scelto di non ballare con il suo compagno Angelo Madonia, noto ballerino professionista.seildicon leseildi" L'articolocon leseildiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.