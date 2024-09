Sondaggio declino cognitivo e demenza preoccupano 9 italiani su 10

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma 18 set. (Adnkronos Salute) - In un'Italia che invecchia, i disturbi cognitivi e le demenze sono un'emergenza sociosanitaria crescente e sempre più temuta: 9su 10 sono preoccupati per se stessi o che un proprio caro possa soffrirne in futuro, temendo soprattutto la perdita di autonomia, l'isolamento e il carico emotivo ed economico sul nucleo familiare, anche a causa della carenza di servizi socio-assistenziali, paventata da oltre il 70% di cittadini. Sono alcuni dei dati emersi da un'indagine realizzata dall'istituto di ricerche 'Emg Different' su un campione di milletra i 24 e i 75 anni, che ha indagato il livello di conoscenza su, portando all'attenzione percezioni e bisogni informativi dei cittadini.