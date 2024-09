Soccorsi con l’elicottero 2 turisti dispersi zona boscosa Lago Albano

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Intervento di ricerca e soccorso ieri nelladeldiper l’equipaggio di Drago VF 156, nome in codice di uno degli elicotteri in forza al reparto volo dei vigili del fuoco di Roma Ciampino, che ha recuperato e trasportato insicura due escursionisti che si erano smarriti in unaboscata. tvi/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo