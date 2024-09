Sicurezza genitori preoccupati per i figli incremento acquisto dispositivi tecnologici

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) – La tecnologia come scudo per lapersonale: il settore ha registrato un fortenell’didipersonale, in particolare tra i, in concomitanza con il recente rientro a scuola dei ragazzi. Recenti indagini, tra cui uno studio condotto dall’Istat nel 2021, hanno evidenziato che quasi il 10% degli studenti è stato testimone o vittima di episodi di bullismo. Ciò ha spinto molte famiglie a dotarsi di strumentiper garantire una maggiore protezione. Iacquistanodiper offrire ai propriuna protezione costante, soprattutto durante il tragitto verso la scuola. La crescente preoccupazione per il bullismo e altri pericoli ha portato molte famiglie a cercare soluzioni che offranoe assistenza immediata in caso di emergenza.