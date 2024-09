Si ferma il bradisismo ma alcune voragini nelle aree flegree richiedono attenzione al territorio

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A Pozzuoli non si ha il tempo di godere per la buona notizia sulla riduzione della velocità di sollevamento, che si presentano altri seri problemi come quello della voragine di Arco Felice in Via Sotto il Monte che riguarda il Collettore borbonico con 20 metri di profondità ed 11 metri di diametro. Si avverte anche Siil, maalIl Blog di Giò.