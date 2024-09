Si continua a cercare Mattia Patron Zennaro

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Doveva andare a scuola, ma in classe lunedì non è arrivato e per ora non si hanno sue notizie. I carabinieri, anche attraverso la denuncia della famiglia si sono attivati con il piano di ricerca per rintracciarlo,no a indagare., studente del liceo Foscarini